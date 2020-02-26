الحزب الديمقراطي: ننتظر مساء الاربعاء لحسم موقفنا من حكومة علاوي

2020/02/26 | 13:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني عماد باجلان، اليوم الأربعاء، حقيقة حسم حزبه موقفه من حكومة محمد توفيق علاوي، وجلسة يوم غد الخميس، المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.وقال باجلان، لشفق نيوز، ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لغاية الساعة، لم يحسم موقفه وأمره من حكومة محمد توفيق علاوي، أو من جلسة يوم غد الخميس، فالحوارات مازالت جارية ومستمرة".وبين "سوف تتضح الصورة بشكل اكبر، وسيتضح موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشكل علني من حكومة علاوي، فهذا الموقف يعتمد على حوارات ومفاوضات مساء اليوم".ويفترض أن يقدم علاوي حكومته يوم غد الى البرلمان للتصويت عليها، ويحظى علاوي وزير الاتصالات الأسبق، بدعم قوى شيعية وعلى رأسها كل من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح"، بزعامة هادي العامري.لكنه يواجه اعتراضات من القوى السياسية الكوردية والسُنية البارزة، التي ترفض اختياره وزراء من دون التشاور معها.كما يواجه اعتراضًا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتول سابقًا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

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