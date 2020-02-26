2020/02/26 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي : غداً تطوي البلاد “صفحة المحاصصة” عبر مرشحين أكفاء ونزيهين المستقلة … كشف رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي عبر موقع تويتر أن التصويت على الكابينة الحكومية سيكون يوم غدا الخميس، مشيرا الى ان البلاد ستطوي غدا “صفحة المحاصصة”.pic.twitter.com/FI9FyeGj4W — محمد توفيق علاوي Mohammed Allawi (@MohammedAllawi) February 26, 2020 وكتب علاوي “غدا بمشيئة الله […]

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