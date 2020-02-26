2020/02/26 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق بسبب ’’كورونا’’

يتبع .



.



.

بغداد اليوم- بغداد

رجح النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، الأربعاء (26 شباط، 2020) تأجيل جلسة مجلس النواب المحدد انعقادها يوم غد الخميس، والمخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال المرشدي في حديث لـ (بغدا

بغداد اليوم- بغداد

أعرب زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الأربعاء (26 شباط 2020)، عن استغرابه من صمت القوى الأمنية والحكومات العراقية إزاء استشهاد ثلاثة متظاهرين يوم أمس في ساحة الخلاني ببغداد.

وقال علاوي في تغريدة على منصة "تويتر"، ت

بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو مجلس النواب، عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الأربعاء (26 شباط 2020) "معارضي" حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي إلى عدم الإصرار على ’’المحاصصة’’، فيما حذر من أزمة جديدة.

وقال ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق بسبب ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق بسبب ’’كورونا’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).