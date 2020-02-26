صحة ديالى تنفي عبور العائلة الكركوكية المصابة بـ ’’كورونا’’ عبر منفذ المنذرية الحدودي

2020/02/26 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

نفى مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، الاربعاء (26 شباط 2020)، دخول العائلة المصابة في كركوك بفا...





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