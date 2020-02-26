بالوثيقة.. توجيهات جديدة من ’’المزارات الشيعية’’ بشأن زيارة المراقد في ظل انتشار كورونا

2020/02/26 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجهت الأمانة العامة للمزارات الشيعية، الأربعاء (26 شباط 2020)، إجراءات وخطوات الاحترازية بشأن زيارة المراقد الدينية في ظل انتشار فايروس كورونا.

وتضمنت الوثيقة التي تلقتها (بغداد اليوم): "نظراً لانتشار كورونا في دول العالم ودخوله دول الجوار تنسب اتباع الخطوات الاحترازية، ومنها، توزيع الكمامات على المنتسبين والزائرين قبل دخول المزار، والاعتناء بالمرافق الصحية والحمامات والساحات وتعقيمها بالمطهرات والمعقمات بشكل دوري، إضافة الى الابتعاد عن الاحتكاك بين المنتسب والزائر قدر الإمكان".ومن ضمن الخطوات الاحترازية التي وصت بها الأمانة العامة للمزارات الشيعية: "وضع عازل من النايلون على شباك المزار والابواب لتقليل التقبيل، ونشر الوعي الصحي بين المنتسبين وإرشاد الزائر بالابتعاد عن الأماكن التي يكون بها زخم العدوى، إضافة الى أن بصمة المنتسبين عند الحضور أو الانصراف تكون عن طريق صورة الوجه بدلاً من اللمس بإصبع اليد تجنباً للتلامس".

بغداد اليوم- ديالى

نفى مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، الاربعاء (26 شباط 2020)، دخول العائلة المصابة في كركوك بفايروس كورونا والتي تم تشخيصها يوم أمس، عبر منفذ المنذرية الحدودي مع إيران.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "صحة د

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مراسل (بغداد اليوم) من محافظة الديوانية، الثلاثاء (26 شباط 2020)، بانهيار مبنى قرب مرآب للسيارات وسقوط أنقاضه على السيارات المتوقفة فيه، بقضاء غماس في الديوانية.

وقال مراسلنا، إن أحد المباني الواقعة قرب مرآب خاص للسيا

بغداد اليوم-بغداد

استضافت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، الأربعاء (26 شباط 2020)، وزير الصحة جعفر صادق علاوي مع الكادر المتقدم لمناقشة تفشي فايروس كورونا والحد من انتشاره.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "اجتمعت مع وزير الصح

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