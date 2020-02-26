محمد علاوي: غدا سنطوي صفحة المحاصصة

2020/02/26 | 13:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الاربعاء، ان غدا سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين و سنطوي صفحة المحاصصة.

وكتب علاوي تغريدة على "تويتر"، تابعتها "الغد برس"، قائلاً: "غدا بمشيئة الله سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته".واضاف، غدا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع".وتابع: "غداً سوية شعباً ونواباً ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبي".

يشار إلى إن رئاسة مجلس النواب، قد حددت يوم أمس الخميس، موعداً لعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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