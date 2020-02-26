راكيتش يتهم ادارة برشلونة

2020/02/26 | 13:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ألمح نجم برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، لتقصير إدارة ناديه خلال الميركاتو الشتوي الأخير، ما ساهم في تقلص خيارات المدرب كيكي سيتين، خاصةً مع الإصابات والايقافات التي يعانيها الفريق.

وسيواجه برشلونة العديد من الغيابات، في لقاء الإياب أمام ضيفه نابولي، لحساب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

فإلى جانب غياب عثمان ديمبلي، ولويس سواريز، وسيرجي روبرتو، وجوردي ألبا، للإصابة، لن يشارك أرتورو فيدال وسيرجيو بوسكيتس بسبب الإيقاف.

وعن ذلك قال راكيتيتش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ما نعاني منه الآن كان معروفًا لدى المسؤولين..



نحن أمام أمر واقع، لدينا مباراة مهمة للغاية في العودة".

وحول مواجهة الذهاب أمام نابولي (1-1)، أجاب: "كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا للغاية..



من الصعب اللعب ضد فريق يلعب بالكامل أمام منطقة جزائه، لقد ارتكبنا خطأً وسجلوا".

وتابع الدولي الكرواتي: "يجب أن نكون واثقين جدًا ونستعد جيدًا للعودة، أنا مقتنع بأننا سنلعب مباراة رائعة في كامب نو"

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