كردستان تمنع الاراكيل بالمقاهي

2020/02/26 | 13:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل قررت المؤسسات الصحية في اقليم كردستان العراق منع الاراكيل بالمقاهي الشعبية والسياحية . وكان الاقليم اعلن عن سلسلة اجراءات وقائية لمنع تسلل فيروس كورونا الى محافظات الشمال بينها حظر الرحلات السياحية مؤقتا واغلاق المنافذ الحدودية مع ايران .

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