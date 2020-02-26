2020/02/26 | 13:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقالت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، إن الجهات المسؤولة عن ضبط الحدود في العراق تتحمل مسؤولية اي حالة تدخل بعد قرار المنع لدخول الوافدين الإيرانيين إلى العراق.وأكدت الوزارة الصحة، في بيان: "اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".وبينت، أن "القرارات الخاصة بخلية الأزمة واجبة التطبيق على جميع الجهات وان اي حالة تسجل كورونا من الوافدين من ايران (عدا العراقيين) بعد قرار منع الدخول تتحملها الجهات المسؤولة عن ضبط الحدود".وأردفت: "أما المصاب الذي اكتشف في محافظة النجف كان دخوله قبل قرار المنع (الخميس ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٠) وتتحمل كافة الجهات الاخرى المسؤولية كاملة عن عدم تنفيذ مقررات اللجنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: دخول الوافدين للعراق بعد قرار المنع تتحمله الجهات المسؤولة عن ضبط الحدود) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: دخول الوافدين للعراق بعد قرار المنع تتحمله الجهات المسؤولة عن ضبط الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).