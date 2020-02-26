الجوية: مبادرة الزيدي أعادت الجماهير الى مدرجات الملاعب

2020/02/26 | 13:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت ادارة نادي الجوية، اليوم الاربعاء، انه بمبادرة من النائب الاول للرئيس وليد الزيدي فان مباريات الجولة الثالثة للدوري الممتاز ستقام بحضور الجمهور.

وذكر المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية، انه "بمبادرة من الزيدي وافق اتحاد الكرة على اقامة مباريات الجولة الثالثة للدوري الممتاز بحضور الجمهور".

وذكر ان "الزيدي زار مقر اتحاد الكرة والتقى احمد عباس الذي يدير إدارة شؤون الاتحاد العراقي وتحدث معه حول تواجد الجمهور في مباريات الدوري الممتاز".

وأضاف المكتب الاعلامي أن "الزيدي اكد على تواجد جمهور الصقور ومؤازرته لفريقه كونه اللاعب رقم (12) في كل مباراة يحضرها والتي تشهد دعما كبيرا للكادر التدريبي واللاعبين من اجل تحقيق الفوز في كل مواجهة يخوضها الفريق والتي لو لا هذا الجمهور لما تحققت الالقاب".

من جانبه أكد اتحاد الكرة أن " الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز ستستمر بحضور الجمهور الى الملاعب لحين وصول كتاب رسمي من الدوائر ذات العلاقة يبين الموقف والتصرف المطلوب على ضوء المستجدات اللاحقة".

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