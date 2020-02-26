إيران تعلن ارتفاع وفيات كورونا الى 19 شخصا

2020/02/26 | 13:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأربعاء، وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا الجديد، من بين 44 حالة جديدة تم تأكيد إصابتها خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، ليرتفع عدد حالات الوفاة في إيران جراء الإصابة بالفيروس إلى 19 حالة.

وقال نمكي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "لسوء الحظ، من بين الأربعة والأربعين، الذين أصيبوا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، بفيروس كورونا، توفي منهم أربعة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 19 حالة وفاة".

وأكد مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زاده، على "تويتر"، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء إيران إلى 139 شخصا.

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