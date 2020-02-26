2020/02/26 | 13:34 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علاوي: غدا سيكون التصويت على اول كابينة من مرشحين مستقلين وسنطوي صفحة المحاصصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 13:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد علاوي: غدا سيكون التصويت على اول كابينة من مرشحين مستقلين وسنطوي صفحة المحاصصة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد علاوي: غدا سيكون التصويت على اول كابينة من مرشحين مستقلين وسنطوي صفحة المحاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).