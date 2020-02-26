قائد حشد عامرية الصمود يوضح لـ” العهد نيوز” حادثة مقتل مدني جنوبي الفلوجة

2020/02/26 | 13:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح قائد حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، اليوم الاربعاء، حقيقة مقتل مدني جنوبي مدينة الفلوجة.وقال العيساوي لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الامنية تحقق بعملية مقتل مدني يبلغ من العمر 45 عاما داخل منزله وسط قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة ، في حادثة غير واضحة المعالم “.واضاف ان “القوات الامنية […]

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