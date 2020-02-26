بسبب كورونا.. حجر مئات العراقيين العائدين من الصين وإيران

2020/02/26 | 13:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ قال مصدر طبي عراقي، الأربعاء، إن وزارة الصحة حجرت على مئات العائدين من الصين وإيران

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