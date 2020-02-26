الخارجيّة التركيّة تكشف عن مقترح روسي بشأن إدلب

2020/02/26 | 13:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجيّة التركي “مولود جاويش أوغلو” عن مقترح روسي لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب، قبل وصول وفد روسي إلى تركيا اليوم لبحث ملف الشمال السوري.وقال الوزير التركي

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