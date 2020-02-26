2020/02/26 | 13:41 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمانية تدعو لمقاطعة الصيدليات التي تبيع الكمامة بأكثر من سعرها الحقيقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 13:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية تدعو لمقاطعة الصيدليات التي تبيع الكمامة بأكثر من سعرها الحقيقي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانية تدعو لمقاطعة الصيدليات التي تبيع الكمامة بأكثر من سعرها الحقيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).