2020/02/26 | 13:41 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي: غدا التصويت على اول كابينة وزارية من مرشحين مستقلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 13:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: غدا التصويت على اول كابينة وزارية من مرشحين مستقلين) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: غدا التصويت على اول كابينة وزارية من مرشحين مستقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).