2020/02/26 | 14:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، امس الثلاثاء، عن تمديد فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام المواطنين.“تقرر تمديد فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام حركة المواطنين”، مبينا ان “ساعات الفتح ستكون من السادسة صباحا ولغاية الـ12 ظهرا”.واضاف ان “ساعات فتح المنطقة ستكون من الساعة السادسة صباحا ولغاية الـ12 ظهرا، ومن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سكرتير رئيس الوزراء البياتي يعلن عن تمديد جديد لساعات فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكرتير رئيس الوزراء البياتي يعلن عن تمديد جديد لساعات فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكرتير رئيس الوزراء البياتي يعلن عن تمديد جديد لساعات فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).