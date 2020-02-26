2020/02/26 | 14:33 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق وقطر توقعان اتفاقية توأمة وتعاون في الدوحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وقطر توقعان اتفاقية توأمة وتعاون في الدوحة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وقطر توقعان اتفاقية توأمة وتعاون في الدوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).