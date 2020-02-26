2020/02/26 | 14:33 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة نينوى 12 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا بمستشفى السلام بالموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة نينوى 12 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا بمستشفى السلام بالموصل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة نينوى 12 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا بمستشفى السلام بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).