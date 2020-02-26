2020/02/26 | 14:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توزيع رواتب مؤسسة وديوان وزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع رواتب مؤسسة وديوان وزارة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع رواتب مؤسسة وديوان وزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).