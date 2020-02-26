ضبط بدالة لاسلكية بقيمة 14 مليار دينار متروكة بمخازن اتصالات البصرة منذ 2013

2020/02/26 | 14:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن تمكُّنها من ضبط بدالة لاسلكية مع ملحقاتها متروكة في مخازن مديرية اتصالات البصرة، مبينة أن مبلغ البدالة الذي تجاوز أربعة عشر مليار دينار تمَّ دفعه بالكامل للشركة المجهزة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "فريق عمل المديريَّة الذي انتقل إلى مديرية اتصالات البصرة، قام بضبط بدالة لاسلكية CDMA) (مع المواد الملحقة بها جهزت ضمن برنامج تنمية الأقاليم لسنة 2012، موضحة أنه لم يتم نصب البدالة في المكان المحدد لها منذ عام 2013".

وأضافت الدائرة إن "قيمة البدالة بلغت (14,099,370,625) مليار دينار تم دفعها بالكامل للشركة المجهزة، لافتة إلى أن البدالة بقيت متروكة في مخازن مديرية اتصالات البصرة لمدة ثماني سنوات".

وأكدت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليِّ بالمضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّة، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المُختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".

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