تحالف القوى يجتمع لحسم موقفه من جلسة التصويت على كابينة علاوي

2020/02/26 | 14:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر نيابي في تحالف القوى العراقية، اليوم الاربعاء، بان التحالف سيجتمع بكافة نوابه لحسم موقفه بالمشاركة من عدها في جلسة التصوينت على كابينة محمد علاوي الحكومية.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ"كلكامش برس"، إن "التحالف سيجتمع اليوم بكافة نوابه لمناقشة المشاركة من عدمها في جلسة يوم غد الخاصة بالتصويت على كابية محمد توفيق علاوي".وأضاف المصدر، أن "رئيس مجلي النواب اشترط لعقد الجلسة ارسال السير الذاتية للوزراء قبل 48 ياعة من عقدها، وحتى الان الرئيس المكلف لم يرسلها"، مشيرا الى انه "من المتوقع ان يصدر قرار تحالف القوى اليوم بعدم المشاركة في جلسة الغد".

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