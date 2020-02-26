الصحة النيابية تكشف عدد المصابين بكورونا في العراق: أيام وتنتهي الأزمة

2020/02/26 | 14:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ خاصكشفت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم العراق عدا محافظات اقليم كردستان، فيما اشارت الى ان الازمة ستنتهي بغضون ايام قليلة.وقال رئيس اللجنة النائب قتيبة الجبوري في تصريح لـ "كلكامش برس"، ان" ان ثقتنا عالية والمؤشرات التي لدينا فقط خمسة حالات ، واحد ايراني واربعة من كركوك ، مبينا ان" جميع حالات الاشتباه التي خالطت الايراني والعائلة في كوكوك ظهرت نتائجها بعدم وجود اي عدوى لهم ".واشار الى ان" عدم وجود عدوى وانتشار رسالة اطمئنان الى الشعب العراقي بان فايروس كورونا ليس خطرا وانما هناك بعض كبار السن او الذين يعانون من امراض مزمنة او الذين يتناولون الادوية المهبطة للمناعة والذين يعانون من امراض مناعية ، داعيا" جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وما هي الى ايام قليلة وتنتهي الازمة وانا واثق بان العراق في امان تام بعد اجراءات وزارة الصحة وخلية الازمة ".

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