2020/02/26 | 14:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تعطيل الدراسة لمدة أسبوع للوقاية من المرض.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات في الكويت إلى 25 اصابة بفيروس كورونا الجديد، حسبما نقلت وكالة "كونا" الكويتية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 18 اصابة.

وأوضحت أن "جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في احدى المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا".

وأھابت بالمواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.

وفي السياق ذاته قالت صحيفة "النبأ" الكويتية إن الدراسة تم عطيلها خلال الأسبوع المقبل بسبب الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا والسلطات تعطل الدراسة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا والسلطات تعطل الدراسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).