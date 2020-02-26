صحة صلاح الدين تنشر مفارز طبية بين زائري العتبة العسكرية

2020/02/26 | 14:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، عن نشر مفارز طبية بين زوار العتبة العسكرية.

وقال رئيس قسم السلامة المهنية للصحة في العتبة العسكرية أرشد الغزالي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "العتبة العسكرية وبالتعاون مع دائرة صحة صلاح الدين نشرت مفارز عديدة بين الزائرين الأجانب والعراقيين القادمين خلال الأسبوعين الماضيين من الدول المصابة بالفايروس كورونا".

وأوضح أنه "في حال الشك بأي شخص يحمل أعراض فيروس كورونا تتم إحالته إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات التشخيصية"، مؤكداً أنه "لم يتم تشخيص أي حالة إلى الآن".

من جهته قال أحد الزائرين إن "اللجان الطبية المنتشرة في العتبة تقوم بإجراء الفحوصات على الزائرين حفاظاً على سلامتهم من فيروس كورونا".

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