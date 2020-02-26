عالية نصيف تدعو إلى مقاطعة الصيدليات التي تبيع الكمامة بأكثر من سعرها الحقيقي

2020/02/26 | 14:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت النائبة عالية نصيف المواطنين إلى مقاطعة أية صيدلية تبيع الكمامة بأكثر من ٢٥٠ دينار، مؤكدة أن على الحكومة توفير الكمامات مجاناً للمواطنين أو على الأقل توزيعها بأسعار رمزية لقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يحاولون احتكارها .وقالت نصيف، اليوم :” ان الشدائد والأزمات تظهر معدن الإنسان وتكشف عن وجهه الحقيقي، ومن يستغل الظروف […]

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