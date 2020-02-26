مديرية الدفاع المدني تطلق حملة واسعة للتطهير من فيروس كورونا

2020/02/26 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، إطلاق حملة واسعة للتطهير من فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان إنها أطلقت حملة واسعة للتطهير من خلال الفرق التابعة لها، مبينة ان هذا الإجراء جاء اسنادا لفرق وزارة الصحة في المراقد الدينية والمجمعات التجارية والمعاهد والكليات ومرائب العجلات وأماكن التظاهرات.

ودعت المديرية المواطنين إلى الالتزام بالوصايا والارشادات الصحية والتوعوية الخاصة بمنع انتشار هذا الفيروس.

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