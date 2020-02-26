الكويت تعلن ارتفاع أعداد إصابات كورونا إلى 12 شخصا

2020/02/26 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى اثنتي عشرة حالة، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحالات الجديدة المصابة بالفيروس لثلاثة مواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، وأوضحت أن الحالات المصابة بحالة مستقرة، ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في إحدى المستشفيات.

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