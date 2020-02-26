المحكمة الجنائية: الحكم بالسجن 6 سنوات بحق امرأة تسترت على أحد الإرهابيين

2020/02/26 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق امرأة تسترت على أحد الإرهابيين.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان، إن مدانة اعترفت باستقبال انتحاري والصعود معه في السيارة المفخخة بالقرب من سيطرة الشعب في بغداد، بغية إبعاد الشك عنه بعد أن كان يروم تنفيذ عملية انتحارية تحقيقا لغايات إرهابية، مشيرا الى ان المدانة اعترفت بأنها مع زوجها انتموا الى صفوف داعش الإرهابي

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