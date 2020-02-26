2020/02/26 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يحيى علوان: نسعى لالحاق الهزيمة الاولى بالميناء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 14:36.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى علوان: نسعى لالحاق الهزيمة الاولى بالميناء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى علوان: نسعى لالحاق الهزيمة الاولى بالميناء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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