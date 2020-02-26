ايران : شفاء عدد من مرضى فيروس كورونا

2020/02/26 | 14:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الأربعاء، شفاء عدد من مرضى فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

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