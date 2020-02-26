ناسا: زلازل وهزات تضرب المريخ

2020/02/26 | 14:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أحدث مسبار تابع لوكالة ناسا وقوع زلازل وحتى هزات تابعة على كوكب المريخ بشكل دوري، فيما أورد علماء، الاثنين، أن مقياس الزلازل على المسبار “إنسايت” رصد عشرات الهزات المريخية.وتركز سلسلة من الأوراق البحثية على 174 زلزالا تم رصدها خلال سبتمبر الماضي، 24 منها قوية نسبيا بما بين 3 و4 درجات، وربما تكون نابعة

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