ضحايا من النازحين بقصف تركي على قرية جنوب عفرين

2020/02/26 | 14:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت فرق الانقاذ عائلة نازحة مؤلفة من 3 أشخاص، قضت تحت أنقاض منزل بقرية عقيبة بريف حلب الشمالي، بعد قصف مدفعي تركي، في وقت متأخر من ليل، أمس الثلاثاء.وقال

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