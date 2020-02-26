الشابندر : “الگصگوصة” هي من تحكم وعلى الساسة الإذعان

2020/02/26 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تهكّم السياسي السابق عزت الشابندر على لقاء الصدر الأخير، الذي استخدم فيه مفردة “الگصگوصة” في أكثر من مكان، إذ علق الشابندر قائلاً: “الگصگوصة هي من تحكم وعلى الساسة الإذعان”.وقال الشابندر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر إنه “في اللقاء المتلفز الاخير قضي الامر فان ( الگصگوصة ) هي من يحكم و ما […]

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