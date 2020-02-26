2020/02/26 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)… تهكّم السياسي السابق عزت الشابندر على لقاء الصدر الأخير، الذي استخدم فيه مفردة “الگصگوصة” في أكثر من مكان، إذ علق الشابندر قائلاً: “الگصگوصة هي من تحكم وعلى الساسة الإذعان”.
وقال الشابندر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر إنه “في اللقاء المتلفز الاخير قضي الامر فان ( الگصگوصة ) هي من يحكم و ما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر : “الگصگوصة” هي من تحكم وعلى الساسة الإذعان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الشابندر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر إنه “في اللقاء المتلفز الاخير قضي الامر فان ( الگصگوصة ) هي من يحكم و ما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر : “الگصگوصة” هي من تحكم وعلى الساسة الإذعان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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