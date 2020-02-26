مصدر: ١٣٠ نائبا لن يصوتون على حكومة علاوي

2020/02/26 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر سياسي، الاربعاء، ان ١٣٠ نائبا لن يصوتون على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "١٣٠ نائبا كرديا وسنيا لن يصوتون على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي".

واضاف المصدر ان "مسعود بارزاني ابلغ الفريق المفاوض لعلاوي رفضه تمرير حكومته وعدم تصويت الكرد لها".

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