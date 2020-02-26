2020/02/26 | 14:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / … دعت محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، الدوائر الحكومية الى تأهيل بحيرة الرزازة والمواقع الاثرية في المحافظة ، لغرض استقطاب السواح الاجانب والعرب والمحافظات العراقية لانعاش الواقع الاقتصادي والسياحي كونها مواقع ترفيهية .وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إنه ” وجه الدوائر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأهيل بحيرة الرزازة والمواقع الاثرية لاستقطاب السواح الاجانب والعرب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأهيل بحيرة الرزازة والمواقع الاثرية لاستقطاب السواح الاجانب والعرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).