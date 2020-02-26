العراق يطالب رسمياً بنقل مباراته امام هونغ كونغ بسبب كورونا

2020/02/26 | 14:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، ان الاتحاد طالب الاتحاد الدولي “فيفا” بنقل مباراته رسمياً امام هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.ومن المقرر ان تقام المباراة على ارض هونغ كونغ في الـ31 من شهر اذار المقبل لحساب الجولة الثامنة للتصفيات المزدوجة.وقال مدير شؤون

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