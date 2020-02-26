2020/02/26 | 14:44 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكرة يقرر السماح للجماهير بالدخول لمباريات الدوري الممتاز للدور الثالث لحين وصول كتاب رسمي من الجهات المعنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يقرر السماح للجماهير بالدخول لمباريات الدوري الممتاز للدور الثالث لحين وصول كتاب رسمي من الجهات المعنية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يقرر السماح للجماهير بالدخول لمباريات الدوري الممتاز للدور الثالث لحين وصول كتاب رسمي من الجهات المعنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).