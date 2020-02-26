2020/02/26 | 14:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، تأجيل بطولة القاعات الاهلية بسبب فايروس كورونا.وقال المنسق الإعلامي للاتحاد، هشام الواني في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ,إن “الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، قرر تأجيل بطولة القاعات الاهلية والكروس فيت والفيزيك والكلاسيك الى اشعار اخر من اجل عدم اختلاط اللاعبين والجمهور والرياضيين بصورة عامة وحرصاً منا على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد بناء الاجسام يؤجل بطولة القاعات الاهلية بسبب “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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