حين قال صلاح النصراوي لعلاء الأسواني: ما رأيك ان تأخذوا صدام وتعطونا مبارك؟

2020/02/26 | 14:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح النصراوي* في آخر بوست كتبته كنت اعلق على عمل الصحافة بحكم مهنتي وتعلقي بها ولم يكن تعليقا على وفاة مبارك، ولو كنت ارغب لكتبت مقالا فيه بالطريقة ذاتها خاصة بسبب ولعي في هذا النوع من الكتابة ايام زمان (آخر … Readmore

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