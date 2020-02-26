محافظ المثنى يوجه بالغاء نظام البصمة في الدوائر

2020/02/26 | 14:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ المثنى أحمد منفي جودة، الأربعاء، مدراء المؤسسات الحكومية بالغاء نظام البصمة والإعتماد على التوقيع في سجلات الحضور والغياب كاجراء احترازي ضد فيروس كورونا.وقال جودة في بيان تلقته وكالة صدى , إنه “وجه مدراء المؤسسات الحكومية بالغاء نظام البصمة والإعتماد على التوقيع في سجلات الحضور والغياب كإجراء وقائي”.وعزا جودة ذلك إلى “الظروف الاستثنائية التي

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