كورونا يتمدد في أنحاء العالم... وارتفاع عدد الإصابات في الدول العربية

2020/02/26 | 14:50 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل فيروس كورونا تفشيه في مختلف أنحاء العالم، ما يضع المجتمع الدولي في وجه تحديات جدّية للعمل على الحدّ من انتشاره.وفيما تتريّث منظمة الصحة العالمية في إعلانه "وباءً عالمياً"، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في الصين الأربعاء إلى 2715 حالة، بعدما سجّلت الساعات الـ24 الماضية وفاة 52 شخصاً بالفيروس، في أدنى حصيلة يومية تسجّلها البلاد خلال ثلاثة أسابيع.أما الإصابات داخل الصين، فبلغت 78064 حالة.

أما في الدول العربية، فرصدت الكويت تسع إصابات جديدة، قالت إنها مرتبطة أيضاً "بالسفر إلى إيران"، ما يرفع حصيلة الإصابات لديها إلى 18، كذلك سُجلت ثلاث حالات جديدة في البحرين وارتفعت الإصابات إلى 26. وفيما سجلت الجزائر إصابة أولى على أراضيها لإيطالي يزور البلاد، بات في العراق خمس حالات، ورصدت سلطنة عُمان أربعة مصابين بالفيروس، مصدرها إيران.



وسُجلت 13 إصابة في الإمارات، وحالة واحدة في كل من مصر ولبنان.

وفي كوريا الجنوبية، ثاني أكبر بؤر انتشار كورونا في العالم بعد الصين، تحدثت السلطات خلال الساعات الـ24 الماضية عن 169 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلد إلى حوالى 1450 وعدد الوفيات إلى 11.



كما أعلنت القوات الأميركية المنتشرة في كوريا الجنوبية، أول إصابة بالفيروس في صفوفها.



أما إيران، فأعلنت ارتفاع الوفيات إلى 19 والإصابات إلى 139.

وفيما أعلنت كل من كرواتيا والنمسا ورومانيا وسويسرا وإسبانيا إصاباتها الأولى بكورونا الثلاثاء، ارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى أكثر من 280 وعدد الوفيات إلى 11.



وسُجّلت إصابتان في كل من فرنسا وألمانيا.

إليكم آخر التطورات المرتبطة بفيروس كورونا في هذه التغطية المباشرة.

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