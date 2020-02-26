الخارجية توقف منح سمات الدخول للوافدين من 7 دول بسبب كورونا

2020/02/26 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية، عن إيقاف منح سمات الدخول للوافدين من سبع دول بسبب فيروس كورونا.

وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان، إن وزير الخارجية وجّه سفارات العراق في الصين، وإيران، وتايلند، وكوريا الجنوبيّة، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة بإيقاف منح سمات دخول للوافدين، مؤكدا ان القرار يستثني العراقيين الوافدين من هذه الدول وكذلك الدبلوماسيّين العاملين في البعثات الدبلوماسيّة، والوفود الرسميّة شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة.

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