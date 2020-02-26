الشمري يدعو معارضي الحكومة إلى عدم الإصرار على المحاصصة

2020/02/26 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف سائرون، معارضي حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، إلى عدم الإصرار على المحاصصة، فيما حذر من أزمة جديدة.

وقال عضو مجلس النواب، عن تحالف سائرون، سلام الشمري في بيان، ان أوضاع العراق لا تحتمل أية أزمات جديدة، مبينا أن عدم التصويت على الكابينة الوزارية ضمن الفترة الدستورية سيدخل البلاد بأزمة أخرى.

وأضاف، أن هناك توافقا سياسيا داخل مجلس النواب على تمرير الكابينة ومنحها الثقة من أجل العمل على تنفيذ مطالب الشارع والمرجعية بالتهيئة للانتخابات المبكرة.

ودعا الشمري الكتل السياسية المعارضة للحكومة الجديدة إلى ترك الإصرار على المحاصصة واشتراط منح المناصب لضمان منح الثقة وعليها وضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار.

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