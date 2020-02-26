الصحة النيابية تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا

2020/02/26 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد الحسين الموسوي، الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لمنع انتشار فايروس كورونا.

وطالب الموسوي، وزارة الصحة بمراجعة موافقتها على دخول كوادر الشركات الصينية العاملة في العراق، مبينا ان ما اشترطته من شروط غير كافية ولا تتناسب مع مقدار الخطورة التي يشكلها هذا الجيل من الفايروس والذي حذرت منظمة الصحة العالمية من تحوله الى وباء عالمي في حال تفاوتت أساليب مواجهته من قبل بعض الدول التي سجلت حالات إصابة به.

واعتبر الموسوي ان أهم تلك الإجراءات الآن هو تعليق الدوام في المدارس والجامعات لمدة شهر من الآن، وكما اعتمدته الدول التي سجلت ظهور حالات موجبة لهذا المرض.

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