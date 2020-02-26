اليونان تسجل أول إصابة بفيروس

2020/02/26 | 15:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة اليونانية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد على أراضي البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، إن الشخص المصاب سيدة يونانية تبلغ 38 عاما زارت شمال إيطاليا.

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