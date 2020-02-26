استياء في خانقين وترجيحات بخروج تظاهرة بسبب استمرار نشاط معبر حدودي مع إيران

2020/02/26 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر مطلع من محافظة ديالى، الأربعاء (26 شباط 2020)، بأن استياءً شعبياً يسود خانقين شمال شرق ا...





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