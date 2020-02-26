الأولى منذ ثلاثة عقود.. المباشرة بإنشاء مدينة حديثة بكلفة 150 مليار دينار في ديالى

2020/02/26 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، الاربعاء (26 شباط 2020)، المباشرة بإنشاء اول مدينة حديثة منذ 3 عقود بكلفة مالية تصل الى 150 مليار دينار.

وقال الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)، انه "في خطوة غير مسبوقة للقطاع الخاص في ديالى باشرت احدى الشركات بمشروع بناء مدينة حديثة متكاملة الخدمات والمرافق قرب مجمع كليات جامعة ديالى في اطراف منطقة المرادية (15 كم جنوب غرب بعقوبة)"، لافتا الى ان "حجم الوحدات السكنية تزيد عن 800 وحدة".

واضاف، ان "المشروع والذي يمثل ولادة اول مدينة حديثة في ديالى منذ اكثر من 3 عقود متتالية تبلغ كلفته اكثر من 150 مليار دينار".

وأشار الحيالي إلى، ان "العمل بالمشروع بدأ فعليا ويمثل رسالة للراي العام بان بعقوبة وبقية مدن ديالى آمنة والوضع فيها جيد وهو مهيأ لاستقبال الشركات والمستثمرين في كل القطاعات الحيوية ومنها الاسكانية".

وتعاني ديالى من ازمة سكن حادة منذ سنوات طويلة وهي بحاجة ماسة لاكثر من 50 الف وحدة سكنية بشكل عاجل لانهاء الجزء الاكبر من ازمة السكن الممتدة لاكثر من 3 عقود.

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر مطلع من محافظة ديالى، الأربعاء (26 شباط 2020)، بأن استياءً شعبياً يسود خانقين شمال شرق المحافظة، بسبب استمرار نشاط معبر المنذرية الحدودي مع إيران.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خانقين (100كم شمال شر

بغداد اليوم- ديالى

أكد مدير ناحية قزانية في محافظة ديالى، أكرم الخزاعي، الأربعاء (26 شباط 2020)، استمرار قطع الطريق الرابط بين محافظتي ديالى وواسط، بسبب تدفق السيول الايرانية.

وقال الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طريق ديالى – و

بغداد اليوم- النجف

أعلنت خلية الازمة بمحافظة النجف، الاربعاء (26 شباط 2020)، حجر زائر إيراني جديد يشتبه بحمله فايروس كورونا، مبينة أن المريض المحال ما يزال محجورا في قسم الحجر التابع لصحة النجف، لحين الاعلان عن نتائج التحليل بشكل نهائي.

وقالت ا

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