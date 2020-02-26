استمرار قطع طريق ديالى- واسط بسبب السيول لليوم الثاني على التوالي

2020/02/26 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مدير ناحية قزانية في محافظة ديالى، أكرم الخزاعي، الأربعاء (26 شباط 2020)، استمرار قطع الطريق الرابط بين محافظتي ديالى وواسط، بسبب تدفق السيول الايرانية.

وقال الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طريق ديالى – واسط الاستراتيجي ما زال مقطوعاً امام حركة المركبات منذ مساء يوم أمس وحتى اللحظة، بسبب تدفق السيول الجارفة من الحدود العراقية- الإيرانية، عقب هطول امطار غزيرة استمرت لساعات".

وأضاف، أن "الطريق الحدودي الذي يمثل ممراً برياً آخراً صوب واسط، ايضاً مقطوع بسبب السيول" لافتا الى أن "الوضع م زال تحت السيطرة، والقرى الحدودية حتى الان في وضع آمن".

وكانت سيول الأمطار الجارفة، قد قطعت، أمس الثلاثاء، طريقاً رئيساً يربط محافظة ديالى بواسط.

قبل ذلك، حذرت مديرية الدفاع المدني، الاثنين (24 شباط 2020)، من سيول قادمة من ايران ‏خلال الساعات المقبلة، فيما قدمت عدة نصائح للمواطنين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نظرا لتوقع حدوث سيول على الشريط الحدودي من الجانب الشرقي في محافظة واسط وميسان خلال الساعات المقبلة يرجى اتباع الوصايا والارشادات التالية:

1_ لا تهلع لا تخاف فالتصرف الهادئ والصحيح يبعد عنك مخاطر الفيضان.

2_خلال الامطار الغزيرة راقب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لمعرفة تفاصيل الانواء الجوية والافضل معرفة تفاصيل الانواء الجوية طول موسم الشتاء.

3_ أجمع كل مستمسكاتك الرسمية والوثائق المهمة بحقيبة وأجعلها تحت اليد.

4_في حال مشاهدة تسرب الفيضان الى داخل المنزل أطفئ جميع الاجهزة الكهربائية وأفصلها عن مفاتيح الكهرباء.

5_ إذا توفر طابق ثاني لك في المنزل فتوجه له أذا كنت متأكداًً أن أرتفاع الفيضان لا يؤثر عليه مع نقل كافة المؤن له.

6_ تأكد أن يكون هناك خزين من الماء الصافي الصالح للشرب لاستخدامه أثناء الفيضان تحسباً من تلوث مياه الاسالة.

7_راقب الاطفال جيداً خوفاً من عدم معرفتهم لمناسيب مياه الفيضان وبالتالي غرقهم.

8_أحرص على ترك المنزل والانتقال الى الاماكن الامنة التي يحددها الدفاع المدني او الجهات الامنية.

9_لا تكن فوضوياً وأستمع جيداً لإرشادات الدفاع المدني أو أي جهة أمنية متواجدة في منطقة الفيضان لأن جميعهم يريدون سلامتك.

10_ وضع علامات قياسية على أسيجة الدار وتؤشر بالصبغ البوية تبدأ من 15 سم الى 30 سم وبعد هذا الارتفاع للماء وأن كان بشكل سريع يجب ترك المنزل والانتقال الى مكان أمن.

11_في حال الخروج بالسيارة لا يجب أن تكون القيادة بأتجاه حركة الماء أنما المغادرة تكون بعكسه أتجاه جريانه خشية صعود الماء بشكل سريع الى العجلة وصعوبة مغادرتها.

12_عدم محاولة الاقتراب من السيول والفيضانات بدافع الفضول خشية أن تكون في المكان الخاطئ وبالتالي أطاحتك بالمياه وصعوبة انقاذك.

13_إتصل فوراً على رقم سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني وتذكر هذا الرقم دائماً للإبلاغ عن مخاطر الفيضان التي تداهمك بغفلة.

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وقالت ا

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